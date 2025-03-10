До Саудівської Аравії прилетів держсекретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо 10 березня прибув до Саудівської Аравії. Там він візьме участь у переговорах між делегаціями України та США.

Основною темою зустрічі стануть можливі умови укладення мирної угоди з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що відомо про участь Рубіо у переговорах з українцями у Саудівській Аравії

Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії, де він візьме участь у переговорах української та американської делегацій.

Після прибуття Рубіо висловив сподівання, що сторони зможуть знайти рішення щодо відновлення військової допомоги Києву.

Після сварки Зеленського з Трампом та Венсом у Білому домі Вашингтон посилив тиск, призупинивши військову допомогу та обмін розвідданими. Крім того, досі залишається неукладеною двостороння угода щодо корисних копалин.

Українську сторону на переговорах представлятимуть:

Андрій Єрмак, голова Офісу Президента,

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга,

Міністр оборони Рустем Умеров,

Заступник голови ОП Павло Паліса.

США на зустрічі будуть представлені держсекретарем Марко Рубіо та радником Білого дому з національної безпеки Майком Волцом.