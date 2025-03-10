Основной темой встречи станут возможные условия заключения мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
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Что известно об участии Рубио в переговорах с украинцами в Саудовской Аравии
Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию, где он примет участие в переговорах украинской и американской делегаций.
По прибытии Рубио выразил надежду, что стороны смогут найти решение по восстановлению военной помощи Киеву.
После ссоры Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме Вашингтон усилил давление, приостановив военную помощь и обмен разведданными. Кроме того, до сих пор остается незаключенным двустороннее соглашение по полезным ископаемым.
Украинскую сторону на переговорах будут представлять:
- Андрей Ермак, глава Офиса президента,
- Министр иностранных дел Андрей Сибига,
- Министр обороны Рустем Умеров,
- Заместитель председателя ОП Павел Палиса.
США на встрече будут представлены госсекретарем Марко Рубио и советником Белого дома по национальной безопасности Майком Волцем.