Основною темою зустрічі стануть можливі умови укладення мирної угоди з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
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Що відомо про участь Рубіо у переговорах з українцями у Саудівській Аравії
Марко Рубіо вже прибув до Саудівської Аравії, де він візьме участь у переговорах української та американської делегацій.
Після прибуття Рубіо висловив сподівання, що сторони зможуть знайти рішення щодо відновлення військової допомоги Києву.
Після сварки Зеленського з Трампом та Венсом у Білому домі Вашингтон посилив тиск, призупинивши військову допомогу та обмін розвідданими. Крім того, досі залишається неукладеною двостороння угода щодо корисних копалин.
Українську сторону на переговорах представлятимуть:
- Андрій Єрмак, голова Офісу президента,
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга,
- Міністр оборони Рустем Умеров,
- Заступник голови ОП Павло Паліса.
США на зустрічі будуть представлені держсекретарем Марко Рубіо та радником Білого дому з національної безпеки Майком Волцем.