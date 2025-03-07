Після скандалу Україна та США відновлюють переговори: що відомо про зустріч у Джидді

Україна та США відновлюють переговори між собою після скандалу, що трапився між президентами країни в Овальному кабінеті 28 лютого. Делегації мають зустрітися для розмови у Саудівській Аравії.

Коли українська та американська делегації зустрінуться у Саудівській Аравії, які теми будуть обговорювати, і хто представлятиме кожну зі сторін – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Володимир Зеленський підтвердив зустріч делегацій у Саудівській Аравії

Володимир Зеленський зазначив, що наступного тижня, в понеділок, 10 березня, запланований його візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі,

– сказав глава держави.

Президент також наголосив, що він і його команда говорили президенту США Дональду Трампу, що Україна працює та працюватиме винятково конструктивно заради швидкого та надійного миру.

Де і коли відбудеться розмова представників України та США

У Міністерстві закордонних справ Королівства Саудівської Аравії зазначили, що вітають можливість прийняти заплановану зустріч між США та Україною. Вона відбудеться в Джидді наступного тижня.

Саудівське МЗС також підтвердило постійні зусилля країни щодо досягнення міцного миру для припинення конфлікту в Україні.

За попередніми даними, ця зустріч запланована на вівторок, 11 березня.

Які теми можуть обговорити представники Києва та Вашингтона

Спецпосланець Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що на зустрічі у Саудівській Аравії українська та американська сторони будуть обговорювати основні положення угоди щодо врегулювання війни та початкове припинення вогню.

Речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що порядок денний на українсько-американській зустрічі у вівторок містить питання двосторонніх відносин між країнами, стратегічного партнерства і його подальшого розвитку та інші. У центрі розмови буде також шлях України до миру.

Тихий також зазначив, що зустріч у Саудівській Аравії може стати майданчиком для підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Однак у МЗС не можуть цього точно підтвердити, тому просять "не забігати наперед".

Хто може представляти обидві сторони на переговорах

Кореспондентка Fox News Джекі Генріх розповідала, що на переговорах з Україною з американської сторони, ймовірно, будуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланник президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф та радник президента США з національної безпеки Майкл Волц.

З української сторони у Джидді може бути присутній глава ОП Андрій Єрмак.

Чи будуть росіяни на переговорах України та США у Джидді

Речник МЗС України Георгій Тихий також зазначив, що консультації у Саудівській Аравії плануються двосторонніми. До діалогу будуть залучені лише Україна та США, а російських представників там не має бути.

"Нам нічого не відомо про те, що там мають бути росіяни. Ми такої жодної інформації не отримували й виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Немає жодної інформації про те, що там планують бути якісь росіяни", – зазначив Георгій Тихий.