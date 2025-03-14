Це непросто, – Трамп про позицію Росії щодо перемир’я в Україні
- Дональд Трамп заявив, що ситуація з війною в Україні є непростою, але хоче вірити, що Владімір Путін погодиться на перемир'я.
- Трамп зазначив, що переговори про перемир'я йдуть добре, і в понеділок, 17 березня, очікуються нові деталі щодо цього процесу.
- Трамп підкреслив, що без нього конфлікт в Україні "міг би тривати роками", і наголосив на своїх "хороших стосунках з Владіміром Путіним".
Дональд Трамп заявив, що ситуація з війною в Україні є непростою. Водночас він хоче вірити, що Владімір Путін погодиться на перемир'я з Україною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США в інтерв'ю Шарил Атткіссон.
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Що сказав Трамп про позицію Росії щодо перемир'я
Дональд Трамп зазначив, що війна в Україні є жахливою та кривавою. Водночас він наголосив, що процес укладання домовленостей про перемир'я йде добре.
Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською групою, і ми намагаємося укласти таку ж угоду з Росією, і я думаю, що поки що все йде добре,
– сказав президент США.
Він зауважив, що вже в понеділок, 17 березня, світ дізнається трохи більше деталей щодо цього перемир'я і "все буде добре". Окремо глава Білого дому підкреслив, що не применшує складнощів в укладанні цього перемир'я між Україною та Росією.
Пізніше під час виступу з промовою у Мін'юсті США Дональд Трамп також заявив, що у питанні перемир'я у нього "все добре" з Україною та Росією.
"Сьогодні у нас було кілька дуже хороших дзвінків з Росією і з Україною. Вони (Київ – 24 Канал) погодилися на припинення вогню, і тепер нам треба досягти цього з Росією. А це нелегко. Це непросте завдання. Але я думаю, що ми це зробимо", – резюмував Трамп.
Окрім того, він повторив, що без нього про закінчення війни "ніхто б не говорив", а сам конфлікт би "тривав роками" і гинули б "мільйони людей".
Без мене це б просто продовжувалося. Зараз ми прагнемо припинення вогню з Росією. І у нас були дуже хороші переговори про це. Ми отримали дуже хороші відповіді. І я можу сказати вам, що війни не було б, якби я був президентом, і це просто на 100% не сталося б, ніколи б не сталося,
– наголосив глава Білого дому.
Він також сказав, що у нього "хороші та професійні стосунки" з Владіміром Путіним, і думає, що "будуть дуже хороші результати".
"Ми повинні побачити, що станеться. Попереду ще довгий шлях. Бої неймовірні", – резюмував Дональд Трамп.