Наша пропозиція травневого перемир'я – це початок прямих переговорів з Україною, – Лавров
- Путін оголосив перемир'я до Дня Перемоги, що, за словами Лаврова, є початком прямих переговорів з Україною.
- Лавров заявив, що Росія виступає за переговори без попередніх умов, але не бачить можливостей для справедливого моніторингу дотримання перемир'я.
Напередодні глава Кремля Владімір Путін оголосив перемир'я до Дня Перемоги. За словами глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова, що це нібито "початок прямих переговорів з Україною".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Як Лавров пояснив ініціативу Путіна щодо перемир’я до 9 травня
Лавров заявив, що Росія виступає за початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов.
Очільник МЗС Росії також пояснив, що означає нещодавня ініціатива Путіна щодо перемир’я до 9 травня.
Наша пропозиція, яку озвучив президент Путін, – це початок прямих переговорів без попередніх умов,
– зазначив Лавров.
Водночас він додав, що Росія не бачить можливостей для справедливого моніторингу дотримання довготривалого перемир'я в Україні.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже відреагував на пропозицію Путіна щодо перемир'я до 9 травня. Він наголосив, що причин чекати 8 травня для припинення вогню, тому український лідер закликав до "негайного, повного і безумовного припинення вогню".