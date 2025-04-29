Наша пропозиція травневого перемир'я – це початок прямих переговорів з Україною, – Лавров

Напередодні глава Кремля Владімір Путін оголосив перемир'я до Дня Перемоги. За словами глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова, що це нібито "початок прямих переговорів з Україною".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як Лавров пояснив ініціативу Путіна щодо перемир’я до 9 травня

Лавров заявив, що Росія виступає за початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов.

Очільник МЗС Росії також пояснив, що означає нещодавня ініціатива Путіна щодо перемир’я до 9 травня.

Наша пропозиція, яку озвучив президент Путін, – це початок прямих переговорів без попередніх умов,

– зазначив Лавров.

Водночас він додав, що Росія не бачить можливостей для справедливого моніторингу дотримання довготривалого перемир'я в Україні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже відреагував на пропозицію Путіна щодо перемир'я до 9 травня. Він наголосив, що причин чекати 8 травня для припинення вогню, тому український лідер закликав до "негайного, повного і безумовного припинення вогню".