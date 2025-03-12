У США відповіли, як відстежуватимуть перемир'я і що чекає на Росію, якщо вона порушить його

У США не виключають варіант, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У Вашингтоні вважають, що реакція Москви на цю ініціативу багато скаже про її справжні наміри.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо під час брифінгу в Ірландії.

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Що буде, якщо Росія відмовиться від перемир'я

Рубіо зазначив, що мета президента США Дональда Трампа – встановлення стійкого миру, а не 30-, чи 60-денного. Він додав, що для цього "обидві сторони повинні будуть сісти за стіл переговорів".

Якщо Росія скаже ні, то нам треба буде все проаналізувати і з'ясувати, де наше місце у світі і що вони хочуть зробити. Якщо вони скажуть "ні", це скаже багато про те, якими є їхні цілі і налаштованість,

– заявив держсекретар США.

Він також додав, що під час останньої зустрічі з росіянами США запитали про те, чи хочуть вони закінчити війну, чи продовжувати її доки не досягнуть своїх цілей, на що російська сторона висловила "готовність" до завершення війни.

"Ніхто не вдає, що ці переговори будуть простими чи швидкими", – резюмував Рубіо.

Нагадаємо, що за результатами переговорів делегацій США та України у Саудівській Аравії 11 жовтня, Київ погодився на негайне 30-денне припинення вогню. Його також можуть продовжити за взаємною згодою сторін.

Як США збираються контролювати перемир'я

За словами Рубіо, відстежувати хід дотримання перемир'я між Україною та Росією можуть супутники.

Є дуже багато "очей" на землі і зверху, комерційні супутники... Буде досить важко приховати удари дронами, ракетами, балістикою, артилерією. Ми вважаємо, що це (припинення вогню – 24 Канал) можна буде моніторити,

– зазначив держсекретар США.

Водночас він додав, що сторонам необхідно буде визначити, хто буде контролювати припинення вогню на землі.