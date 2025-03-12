Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио во время брифинга в Ирландии.

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Что будет, если Россия откажется от перемирия

Рубио отметил, что цель президента США Дональда Трампа – установление устойчивого мира, а не 30-, или 60-дневного. Он добавил, что для этого "обе стороны должны будут сесть за стол переговоров".

Если Россия скажет нет, то нам надо будет все проанализировать и выяснить, где наше место в мире и что они хотят сделать. Если они скажут "нет", это скажет многое о том, каковы их цели и настрой,

– заявил госсекретарь США.

Он также добавил, что во время последней встречи с россиянами США спросили о том, хотят ли они закончить войну, или продолжать ее пока не достигнут своих целей, на что российская сторона выразила "готовность" к завершению войны.

"Никто не делает вид, что эти переговоры будут простыми или быстрыми", – резюмировал Рубио.

Напомним, что по результатам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 октября, Киев согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня. Его также могут продлить по взаимному согласию сторон.

Как США собираются контролировать перемирие

По словам Рубио, отслеживать ход соблюдения перемирия между Украиной и Россией могут спутники.

Есть очень много "глаз" на земле и сверху, коммерческие спутники... Будет достаточно трудно скрыть удары дронами, ракетами, баллистикой, артиллерией. Мы считаем, что это (прекращение огня – 24 Канал) можно будет мониторить,

– отметил госсекретарь США.

В то же время он добавил, что сторонам необходимо будет определить, кто будет контролировать прекращение огня на земле.