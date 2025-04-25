Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні буде досягнуто до літа

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що сподівається на досягнення припинення вогню в Україні вже до літа. Він також зазначив, що мирна угода має бути укладена на умовах, прийнятних насамперед для Києва.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіра Стармера в інтерв'ю для The Telegraph.

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Коли можливе припинення вогню в Україні

Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошене до літа. Крім того, він закликав США надати гарантії безпеки британським та іншим західним військам, які можуть розмістити в Україні для нагляду за дотриманням миру.

Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи Україну, і це має бути тривале припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я настільки переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби для того, щоб повернутися в майбутньому,

– наголосив Стармер.

Британський прем'єр додав, що росіяни вже робили так в минулому, тому він впевнений, що вони можуть зробити це знову

Яка позиція Стармера щодо війни в Україні

Стармер наполягає на тому, що Україна повинна мати право визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією. Він також наголосив, що президент України Володимир Зеленський не винен у тому, що не вдалося укласти угоду, яка б поклала край війні.

Також прем'єр-міністр не підтримав плани США офіційно визнати Крим російським у будь-яких переговорах з Владіміром Путіним і закликав Москву погодитися на "безумовне припинення вогню".

"Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна повинна вирішувати ці питання – не інші люди повинні вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню", – зазначив Стармер.