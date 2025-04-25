Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кира Стармера в интервью для The Telegraph.

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Когда возможно прекращение огня в Украине

Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено до лета. Кроме того, он призвал США предоставить гарантии безопасности британским и другим западным войскам, которые могут разместить в Украине для надзора за соблюдением мира.

Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть длительное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я настолько убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства для того, чтобы вернуться в будущем,

– подчеркнул Стармер.

Британский премьер добавил, что россияне уже делали так в прошлом, поэтому он уверен, что они могут сделать это снова

Какова позиция Стармера относительно войны в Украине

Стармер настаивает на том, что Украина должна иметь право определять условия любого мирного соглашения с Россией. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не виноват в том, что не удалось заключить соглашение, которое бы положило конец войне.

Также премьер-министр не поддержал планы США официально признать Крым российским в любых переговорах с Владимиром Путиным и призвал Москву согласиться на "безусловное прекращение огня".

"В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы – не другие люди должны решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров по безусловному прекращению огня", – отметил Стармер.