Держдеп вважає, що про остаточний мир в Україні говорити зарано, адже припинення вогню немає

Адміністрація США переконана, що говорити про остаточне мирне врегулювання війни в Україні передчасно. Поки що не досягнуто реального припинення бойових дій.

Там також переконані, що військового шляху до завершення ця війна мати не може. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента Укрінформу.

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Держдеп вважає, що говорити про остаточний мир ще рано

"Усе наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, чітко дали зрозуміти, що поставлено на карту, коли йдеться про природу завершення цієї ситуації (війни в Україні – 24 Канал). Це динаміка, яка не може бути вирішена військовим шляхом. Це м'ясорубка. Не можна нічого говорити про кінцевий результат, доки не припиниться стрілянина та вбивства", – зазначила представниця американського відомства.

Вона також нагадала про нещодавні заяви Рубіо під час його візиту до штаб-квартири НАТО. За словами посадовиці, найближчими тижнями, а не місяцями, стане зрозуміло, чи Москва готова до серйозних кроків у напрямку деескалації.

Брюс підкреслила, що Росія, "безумовно, повинна сприймати це серйозно".