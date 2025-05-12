Справжні цілі перемир'я: у CNN припустили, яку хитру гру почали у Європі

Пропозиція перемир'я була такою, на яку Кремль міг відповісти ні згодою, ні повною відмовою – вона змушувала російське керівництво зробити складний вибір. Це розкриє справжню схильність президента Росії Володимира Путіна до жорстокої війни, на чому пізніше зіграє Європа у відносинах з Трампом.

Європа спробувала відвернути США від "капітуляції" у спробах зупинити війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Для чого Європа насправді пропонує перемир'я

Лідери Європи спробували з’ясувати, чи здатні мирні перемовини реально вплинути на хід подій в Україні, особливо зараз, коли Росія демонструє готовність до подальшої ескалації влітку.

Київ, Париж, Лондон, Берлін і Варшава опинилися у складному становищі: США дуже публічно натякають на втрату терпіння, це загрожує тим, що вони просто вийдуть з мирного процесу, кинувши Європу напризволяще.

Очевидний величезний дипломатичний підйом минулого тижня, здійснений президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і, звичайно ж, самим президентом України Володимиром Зеленським, поставив Білий дім у становище, коли йому довелося підтримати пряму спробу Європи взяти під контроль результат найбільшої війни на континенті з 1940-х років,

– зазначили у CNN.

Європейці вимагають від Росії прийняти перемир’я, що було запропоноване США і Україною ще під час перемовин у Саудівській Аравії. Це змушує Білий дім приєднатися до ініціативи і підтримати жорсткі заходи, які Макрон назвав "масовими санкціями", якщо ініціатива провалиться.

Москва у незручній ситуації

У відповідь Путін уникнув прямої відповіді та озвучив старі пропозиції про прямі перемовини, озвучивши своє "усунення першопричин конфлікту", що ми вже чули раніше. Без реального припинення вогню, на якому наполягають Зеленський і Макрон, це виглядає радше як спроба затягнути час.

Кремль опинився в ситуації, коли він змушений якось реагувати: погодитися, проігнорувати пропозицію або оскаржити її. У Москві, як і раніше, вирішили придумати складну відповідь. Путін відкинув перемир'я, але водночас показав, що у мирі нібито зацікавлений, але не настільки, щоб припустити, що на нього впливає тиск Європи.

У CNN називають ці дні найважливішими з моменту "повстання Пригожина" у червні 2023 року. Не зовсім зрозуміло, як перемир'я взагалі може початися, як США хочуть стежити за цим.

Точні докази порушень Москви будуть ключовими для допомоги Україні та Європі у реагуванні на неминучу хвилю російської дезінформації та взаємних звинувачень, які можуть супроводжувати перемир'я,

– наголошують у CNN.

А що далі

Цей момент може стати вирішальним, адже Білий дім може вийти з мирного процесу і припинити підтримку України, якщо взагалі не звинуватити її у продовженні війни. Вражаюча єдність Європи і світу від Нової Зеландії до Канади може похитнутися внаслідок цього.

"Але ціна бездіяльності – як це було в Європі 1930-х років – була вищою", – проводять паралель у виданні.

"Україна та її європейські союзники прагнуть отримати від цієї пропозиції ясність щодо того, чи хоче Путін взагалі будь-якого миру. Шлях, який вони обрали для досягнення цієї мети, сам по собі незрозумілий і глибоко сповнений вибоїн, спричинених маніпуляціями Путіна", – додають журналісти.

У Києві 9 травня переважала думка, що Путін ні до якого миру не прагне. Тепер Європа має чітко це зафіксувати та донести цю думку Трампу, переконати його зайняти ще більш жорстку позицію щодо Росії, ніж його попередник Джо Байден.

У виданні підсумовують, що, у Європі, схоже, знають, що Путін не погодиться на жодні мирні пропозиції, військову підтримку Україні потрібно буде посилити. Тепер це вони хочуть чітко донести до Трампа, аби безповоротно перетягти Білий на свій бік.