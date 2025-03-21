"Вони воюють одне з одним": Трамп відреагував на російські обстріли в умовах перемир'я
- Президент США Дональд Трамп відреагував на обстріли України після згоди Путіна на перемир'я, зазначивши, що Україна і Росія "воюють одне з одним".
- Трамп ухилився від відповіді на питання про запровадження нових санкцій проти Росії через обстріли та виразив впевненість у можливості досягнення повного припинення вогню.
- Після припинення бойових дій, за словами Трампа, розпочнуться переговори щодо "поділу територій", які вже тривають.
Президент США Дональд Трамп відреагував на нещодавні обстріли України після того, як Путін нібито погодився на перемир'я. Він заявив, що Україна і Росія "воюють одне з одним".
Трамп ухилився від відповіді, запровадить він через це нові санкції щодо Росії чи ні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа у Білому домі.
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Як Трамп реагує на порушення Росією умов перемир'я
Журналістка поцікавилася, чи розглядає Вашингтон можливість запровадження нових санкцій проти Москви через продовження обстрілів.
Вони воюють одне з одним. Ми маємо перемир’я в багатьох сферах, на цю мить усе йде дуже добре,
– відповів їй Трамп.
Він також наголосив, що "деякі солдати були оточені іншими солдатами" та висловив впевненість у тому, що незабаром вдасться досягти повного припинення вогню, що стане передумовою для укладення мирної угоди.
За словами Трампа, після припинення бойових дій розпочнуться переговори щодо "поділу територій", і ці процеси тривають просто зараз.