У Трампа відреагували на заяву Макрона щодо нещирості Путіна

На Заході та в Україні не вірять у те, що Росія справді прагне миру. Спецпредставник Трампа Стіф Віткофф висловив свою думку з цього питання.

Так, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон публічно заявив, що, на його думку, Росія не є щирою у прагненні до миру. За його словами, окупанти лише посилюють бойові дії. Тим часом сам Владімір Путін з'явився на телебаченні у військовій формі і заговорив про бажання вирішити корінні причини війни. Стіва Віткоффа попросили прокоментувати слова Макрона та Путіна, передає 24 Канал із посиланням на CBS News.

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Що відповів Віткофф

Віткофф вже неодноразово зустрічався з очільником Кремля. Одна з останніх їхніх зустрічей відбулася 13 березня. Спецпосланець Трампа прибув до Москви, аби дізнатися її позицію щодо тимчасового перемир'я на 30 днів.

У відповідь на запитання журналістки чиновник наголосив, що не знає, що конкретно сказав Макрон, а тому не коментуватиме його заяви. Втім, посадовець зауважив, що це неправильно, коли "люди роблять подібні оцінки, не маючи, можливо, безпосереднього знання ситуації".

Віткофф, який мав приватні розмови з диктатором, наголосив, що бачив з його боку "конструктивні зусилля протягом тривалого періоду часу для обговорення деталей того, що відбувається на місцях".

Спецпосланець нагадав, що між Росією та Україною є 2000-кілометровий кордон. Він додав. що це надзвичайно складне перемир’я, і все ж таки всі сторони зобов'язані вести ці обговорення.

Зараз ми якраз у процесі цих дискусій: росіяни говорять про відправку технічних груп, Сполучені Штати теж відправляють технічні групи, була зустріч у Саудівській Аравії за участю нашого радника з національної безпеки Майка Волтца та державного секретаря Рубіо, яка мала позитивний відгук. Моя зустріч також здалася мені перспективною. Я думаю, що це все дуже хороші тенденції, які можуть сприяти досягненню мирної угоди у найближчій перспективі,

– підсумував Віткофф.

До слова, президент Зеленський нещодавно заявив, що "не хоче бути бабцею, яка постійно говорить, що Путін не хоче миру". Глава держави підкреслив, що це місія США – змусити російського диктатора зробити перший крок до припинення вогню.