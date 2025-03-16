Трамп має план, як поводитися з Путіним, – Дуда про 30-денне перемир'я

Росія досі не погодилася на 30-денне перемир'я з Україною, запропоноване США. Однак, Дональд Трамп "має план", як поводитися з Путіним.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю BBC, повідомляє 24 Канал.

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Дуда заявив, що Трамп має план щодо Путіна

Польський лідер відповів на запитання журналістів, чи є основа для подальших переговорів, якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню.

Побачимо. Я розумію, що президент Дональд Трамп має план, як поводитися з Росією, з Владіміром Путіним у цій ситуації,

– підкреслив Анджей Дуда.

Додав, що фактично президент США уже кілька разів сигналізував про це на різних форумах і з різних приводів, у заявах, які Дуда чув безпосередньо.

"Думаю, він буде використовувати ці методи", – зазначив президент Польщі, втім, які саме, – не уточнив.

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Важливо! Україна погодилася на 30-денне припинення вогню. Володимир Зеленський підкреслив, перемир'я має бути безумовним.



Президент наголосив, зараз Росія повинна продемонструвати, якщо йде на припинення вогню, що вона підтримує закінчення війни, або ж хоче продовжувати її. І саме цього всі очікують, констатував український лідер.