Білий дім прагне досягти угоди про перемир'я між Росією та Україною до 20 квітня, – Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа прагне укласти угоду про перемир'я між Україною та Росією до 20 квітня. На цей день припадає Великдень, який католики та православні відзначатимуть разом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Чи можливе перемир'я до 20 квітня у війні в Україні

Журналісти пишуть, що США все ще сподіваються, що широкомасштабне припинення вогню у війні Росії проти України може бути досягнуто протягом декількох тижнів, навіть якщо обидві сторони продовжать атакувати одне одного. Одним із можливих термінів у перемир'ї Білий дім поставив 20 квітня, коли більшість християнського світу відзначатиме Великдень.

Водночас співрозмовники, знайомі з цим плануванням, визнають, що терміни перемир'я можуть зрушитися з огляду на великі розриви між позиціями двох сторін. Зокрема, саме Кремль не поспішає досягати угоди напередодні переговорів із США, запланованих на найближчі дні.