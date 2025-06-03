США розчаровані, але не здивовані вимогами Росії на переговорах, – ABC News
- Американські чиновники розчаровані вимогами Росії на переговорах щодо 30-денного перемир'я.
- Документ містить пункти, які неприйнятні для України та адміністрації Трампа, що сприймається як спроба відтермінувати переговори щодо закінчення війни.
Американські чиновники розчаровані вимогами Росії, які та висунула на переговорах щодо 30-денного перемир'я. У Вашингтоні вважають ці пункти нездійсненними.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News. Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.
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Як у США реагують на вимоги Росії щодо перемир'я
Американські чиновники заявили виданню, що вони розчаровані, але не здивовані суттєвим переліком вимог, які Росія висунула Україні, щоб погодитися на 30-денне перемир'я.
У Білому домі кажуть, що документ містить низку пунктів, які як Україна, так і адміністрація Трампа вважають неприйнятними. У США назвали це явною спробою Москви відтермінувати переговори щодо закінчення війни.
Чиновники також стверджують, що ще до останніх переговорів у президента Дональда Трампа зростало розчарування через відсутність прогресу в напрямку миру. Раніше він критикував як Україну, так і Росію, але останніми днями вирішив дедалі більше дистанціюватися від процесу.
Журналісти нагадали, що Трамп раніше погрожував запровадити нові санкції проти Москви. Але після завершення другого раунду переговорів у понеділок не було жодних сигналів, що Білий дім вжив будь-яких кроків для втілення цих погроз у реальність.
До слова, раніше ЗМІ оприлюднили російський варіант так званого "меморандуму", який містить цинічні пункти щодо перемир'я та закінчення вогню в Україні. Зокрема, окупанти вимагають виведення українських військових з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також припинення мобілізації, постачання зброї в Україну та скасування воєнного стану у нашій державі.