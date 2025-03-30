Гарна дата: Стубб запропонував Трампу "дедлайн" для всеосяжного перемир'я в Україні
- Президент Фінляндії Александр Стубб запропонував Дональду Трампу 20 квітня як крайній термін для всеосяжного перемир'я в Україні.
- Стубб наголосив на необхідності запровадження санкцій, якщо Росія відмовиться від перемир'я, політик також обговорив це з президентом США.
Президент Фінляндії Александр Стубб сказав Дональду Трампу, що 20 квітня "було б гарною датою" для встановлення режиму всеосяжного припинення вогню в Україні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle. Відповідну заяву Стубб зробив на пресконференції після семигодинної зустрічі з американським президентом.
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Коли можливе припинення вогню в Україні
Александр Стубб заявив, що встановлення конкретного терміну, до якого необхідно досягти перемир'я, допомогло б реалізації цієї мети.
Чому 20 квітня? Тому що потрібен крайній термін, тому що це Великдень і тому, що тоді президент Дональд Трамп буде при владі близько трьох місяців,
– пояснив політик.
Стубб також підкреслив, що у Трампа "закінчується терпіння" щодо дій Росії, і що Вашингтон має "далекі плани" у разі, якщо Москва відмовиться від ідеї перемир'я. За його словами, в такому випадку потрібно буде запровадити сильний механізм санкцій.
Ми також обговорювали це з президентом Трампом і сенатором Ліндсі Гремом, архітектором пакету санкцій. І найближчим часом він запропонує це з підтримкою п'ятдесяти сенаторів у Сполучених Штатах,
– сказав президент Фінляндії.
До слова, раніше сам Дональд Трамп припускав, що Росія може затягувати мирні переговори з Україною, щоб виграти час. Він вважає, що Кремль хоче завершити війну, але може використовувати тактику зволікання для досягнення більш вигідних умов.