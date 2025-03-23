Мир близько, як ніколи раніше, – Волц про переговори з Києвом і Москвою у Саудівській Аравії

23 березня у Ер-Ріяді відбувається технічна зустріч між українською та американською делегаціями. Сторони обговорюють, зокрема, питання енергетики та інших об'єктів інфраструктури. На 24 березня в американців заплановані перемовини з росіянами.

Радник Трампа Майк Волц заявив, що США ближче до укладання мирної угоди між Києвом і Москвою, ніж будь-коли раніше. Про це чиновник сказав в інтерв'ю CBS News, передає 24 Канал.

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Що каже Волц

Майк Волц підкреслив, що наразі вже сформовані технічні групи, які проводять непрямі переговори з українцями і росіянами на одному об'єкті.

Він уточнив, що на перемовинах у Саудівській Аравії 23 – 24 березня буде обговорюватися питання припинення вогню в Чорному морі. Це потрібно для того, за словами Волца, аби і українці, і росіяни могли перевозити зерно, паливо і знову розпочати торгівлю у Чорному морі.

Вже після вирішення цих аспектів, буде обговорення лінії фронту, питання територій, досягнення і підтримки сталого миру.

Нагадаємо, що раніше спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог розповів, що США організують непрямі переговори між Україною та Росією у Саудівській Аравії, де обидві сторони перебуватимуть у різних кімнатах. Тим часом в МЗС України наголосили, що контактів із росіянами в української делегації не заплановано.