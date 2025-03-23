Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Про що говоритимуть Україна та США 23 березня

Головними темами на переговорах в Ер-Ріяді стануть енергетика та інфраструктура. Але, можливо, встигнуть поговорити і про безпеку в Чорному морі.

Загалом Україна вже прийняла позицію безумовного припинення вогню. Зараз важливо, щоб росіяни перестали казати "ні" та висувати нікому не потрібні умови. А це вже можуть забезпечити американці,

– пояснило джерело Суспільного в ОП.

Про те, що в Саудівській Аравії почався новий раунд мирних перемовин, повідомив Рустем Умєров. Він навів дані, що в складі української делегації присутні фахівці з енергетики, військові представники морської та повітряної компонент.

Співрозмовник Суспільного повідомив, що, окрім Умєрова, до Ер-Ріяду поїхали заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса та інші дипломатичні й військові представники.

Раніше мовилося про те, що цю зустріч планують як технічну, а не політичну.