Орбан потрібен не лише Росії та США: аналітик сказав, хто ще пильно стежить за Угорщиною

В Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Напередодні з боку Віктора Орбана посилилась критика України та Євросоюзу. Однак, якщо його партія "Фідес" переможе на виборах, то, можливо, Орбан змінить свою риторику.

Проте засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко у розмові з 24 Каналом зауважив, що навіть якщо Віктор Орбан залишиться при владі після виборів, він продовжить блокувати, зокрема, виділення Україні з боку ЄС кредиту у 90 мільярдів євро. Це відбудеться, тому що він вже перетнув певну межу нагнітання і не зупиниться. До того ж його риторика влаштовує певних геополітичних гравців.

Для якої країни важливо, щоб Орбан переміг на виборах?

"Партія Орбана залучила російських політтехнологів. І вони зараз навмисно створюють конфлікт не між персоналіями, а між угорським і українським суспільствами", – наголосив Корнієнко.

Навіть якщо Петер Мадяр (лідер опозиційної угорської партії "Тиса" – 24 Канал) виграє вибори і у суспільстві продовжать нагнітання, то він буде, за словами засновник аналітичної спільноти Resurgam, обмежений у своїх діях електоральною думкою щодо України.

"Також у разі перемоги "Фідес", Дональд Трамп отримає впевненість наявності свого троянського коня. Тому що Орбан – це потрійний троянський кінь. Таким його вважають і Кремль, і Трамп, і Китай. До того ж Пекін будує в Угорщині десятки заводів і вважає, що ця країна – ворота в Європу для китайських товарів і взагалі – логістичний хаб", – зазначив він.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що зняття санкцій з Росії є надзвичайно важливим кроком на тлі ескалації ситуації на Близькому Сході. Глава МЗС заявив, що є два ключових джерела нафти – Росія та Близький Схід, і вони сьогодні перекриті для Європи. Сіярто наголосив, що потрібно "вести переговори з Росією", адже політика Євросоюзу провалилася і потрібно здійснити розворот.

У 2023 році Угорщина переживала економічну кризу, яка триває досі. Тоді Китай, за його словами, надав їй великий кредит у понад мільярд євро. Але його умови були засекреченими. Також Будапешт засекретив умови транзиту російських енергоресурсів в Угорщину. І одна з передвиборчих обіцянок Мадяра – розсекретити ці умови.

Пекін наразі вичікує. Він вже має проблеми з Білоруссю, яка розглядалась ним як транзитна країна, перевалка, через яку Китай зможе отримати логістичний доступ до балтійських портів. Оскільки Білорусь дотична до Росії і проти неї введені санкції, китайці натякають Мінську, щоб він розв'язував цю проблему і Пекін мав доступ до портів,

– зауважив Дмитро Корнієнко.

Для України це ризикована ситуація, адже у разі послаблення обмежень для Білорусі, у цій схемі може брати участь Росія щонайменше зі своїми добривами. Саме тому Китай уважно слідкує за виборами в Угорщині, адже йому теж потрібен Орбан.

Які різкі заяви проти України робили в Угорщині?