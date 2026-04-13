"Наше місце в Європі": Мадяр пообіцяв налагодити відносини з ЄС і НАТО

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги на виборах заявив про зміну зовнішньополітичного курсу Угорщини. Він пообіцяв відновити довіру партнерів у ЄС і НАТО та налагодити відносини з сусідами.

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги на парламентських виборах 12 квітня заявив, що Угорщина почне змінюватися. Про це повідомляє 444.hu.

Що заявив Мадяр про зміни зовнішньополітичного курсу Угорщини?

За словами Мадяра, новий уряд зробить країну знову надійним партнером у Європейський Союз та НАТО. Він також наголосив на відновленні дружніх відносин із країнами Центрально-Східної Європи, зокрема з Польщею.

Мадяр підкреслив, що Угорщина й надалі залишатиметься частиною європейської спільноти, що викликало підтримку серед присутніх, які почали скандувати "Європа". Окремо він заявив про намір відновити та посилити співпрацю у межах Вишеградської групи.

Зверніть увагу! Вишеградська група або як ще називають Вишеградська четвірка, V4 або Європейський квартет – це угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини.

Серед перших кроків після приходу до влади політик назвав закордонні візити: спершу до Польщі, потім до Відня і Брюсселя. За його словами, це має сприяти відновленню європейського фінансування та зміцненню міжнародних зв'язків.

Важливо! Політолог та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що Петер Мадяр був головним опонентом Віктора Орбана на виборах в Угорщині, але не є проукраїнським чи проєвропейським політиком. Мадяр має політичні зв'язки з Орбаном, тому існують ризики, що він може залишитися залежним від Росії.

