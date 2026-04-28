Президент Естонії назвав помилку, якої припустилася Європа у 2022 році

Естонський президент Алар Каріс вважає, що Європі потрібен план дій щодо Росії як для мирних переговорів, так і для післявоєнного періоду. Політик заявив, що відносини його країни з Росією залишатимуться важкими ще довго, навіть якщо війна в Україні закінчиться.

Президент Естонії Алар Каріс дав інтерв'ю напередодні свого візиту до колеги з Фінляндії Александра Стубба. Своїми заявами щодо політичної ситуації в світі він поділився в інтерв'ю естонській Yle.

Яка головна помилка на думку Каріса?

Президент Естонії вважає, що навесні 2022 року Європа зробила помилку і втратила найкращу можливість для мирних переговорів.

Оскільки російські війська були відтіснені з під Києва досить близько до російської території, Європа мала б можливість завести нападника за стіл переговорів,

– заявив Каріс.

Проте естонський президент не пояснює, чи бажала Росія брати участь в мирних перемовинах.

Алар Каріс заявив, що Естонія і надалі матиме складні відносини з Росією, допоки та не зміниться. Він вважає, що це можливо, тому що в новітній історії Європи були такі приклади.

Зверніть увагу! Президент Естонії згадує нацистську Німеччину, яка була агресором, але після закінчення Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, країна змінилася. Вже через десять років вона була в НАТО та Європейському Союзі, зазначає Каріс. Проте естонський президент не згадує, що напередодні цих перетворень армії союзників повністю окупували країну-агресорку.

Що ще сказав президент Естонії?

Останнім часом громадяни Естонії критикували Каріса за його заяви. Вони звинувачували його у закликах "обміняти мир в обмін на території". Каріс відкидає таку критику і зазначає, що лише Україна вирішує, коли їй сідати за стіл перемовин, і що ніхто не може вирішувати за неї, що робити.

Також президент Естонії прокоментував збільшення витрат своєї країни на оборону. Нагадаємо, країна витрачає 5% свого ВВП на оборонний комплекс. Він розуміє, що доводиться жертвувати коштами на інші сфери.

Культура важлива, і населення старіє, що вимагає соціальних витрат. Але зараз іншого шляху немає. Ми просто повинні пережити важкі часи,

– каже Каріс.

Що відомо про російсько-українські перемовини?

