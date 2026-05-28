Останнім часом не лише ЗМІ, а й політики все більше говорять про гіпотетичні перемовини між Росією та ЄС. Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас розповіла про вимоги до Росії.

Про це політикиня розповіла на пресконференції міністрів закордонних справ, повідомляє сайт Європейського Союзу

Що має зробити Росія?

Верховна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки відповіла на питання про те, чи має Європа стратегію та як бачить можливі перемовин з Росією та на які поступки має піти Кремль. Політикиня відповіла, що в лютому цього року вже представляла відповідний документ.

Вона зазначила, що в ньому були перераховані всі важливі пункти. Основні вимоги стосуються російської агресивної зовнішньої політики.

Москва мусить дотримуватись всіх міжнародних угод, які вона підписала, не нападати на своїх сусідів та поважати їхній суверенітет. У документі, за словами представниці ЄС, сказано й про поступки, яких вимагали від Києва.

Щодо військових обмежень, наприклад, то Росія також має отримати вигоду, якщо вона буде учасницею цієї угоди, і, звичайно, є також питання, що викликають ширше занепокоєння, якщо згадати про російські війська в таких країнах, як Грузія та Молдова,

– заявила Кая Каллас.

Вона наголосила, що ці війська мають не втручатися у вибори в різних країнах. Політикиня зазначила, що це також відповідає інтересам європейської безпеки.

Представниця ЄС підтвердила, що це максималістська позиція. Проте Каллас підкреслила, що Росія досі висуває максималістські вимоги.

Нагадаємо, російський диктатор Путін казав, що Москва "ніколи не була закрита до перемовин". Проте його міністерка закордонних справ Марія Захарова, відома своєю хамською поведінкою, вирішила прокоментувати заяви Каї Каллас. "Тихо розмовляю сам із собою", написала вона у соцмережах, обурившись європейською позицією.

Що відомо про гіпотетичні перемовини між ЄС та Росією?

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що Путін має власний план щодо гіпотетичних перемовин. За словами політика, Кремль бажає виграти час і послабити тиск санкцій. Він заявив, що попередні переговорні процеси фактично не були реальними домовленостями, а радше затягнутими обговореннями.

Нагадаємо, Путін пропонував свою кандидатуру посередника – корумпованого ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера. Проте Кая Каллас підкреслила, що проросійський політик не буде представляти Європу.