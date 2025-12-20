Протеже Путіна очолив переговори Трампа з Росією, – WSJ

Головним перемовником Дональда Трампа є нью-йоркський бізнесмен Стів Віткофф. Його називають "протеже Путіна", адже вважають, що Кремль активно сприяв його просуванню до теперішньої посади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Ще до початку нового року: Рубіо припустив, коли завершиться війна

Як Віткофф став головним перемовником Трампа?

Як пише видання, великий нью-йоркський бізнесмен Стів Віткофф став головним міжнародним перемовником Дональда Трампа. Йому вдалось це попри повне нерозуміння геополітичних питань.

За даними WSJ, його кар'єрний злет став можливим завдяки Кремлю. Там гідно оцінили рівень некомпетентності Віткоффа та активно просували його як ключового переговорника з Росією.

Після повернення Трампа до Білого дому Віткофф отримав посаду спецпосланця на Близькому Сході через свій бізнес-досвід у Саудівській Аравії. Проте зусилля Кремля перенаправили його діяльність на переговори з Росією. Тоді питанням російсько-української війни мав займатися Кіт Келлог, але Кремль відтіснив його на другий план.

Як йдеться у матеріалі, за майже рік Віткофф шість разів відвідав Росію, проте жодного разу не завітав до України.

Також журналісти додають, що з кінця Другої світової війни контакти між Вашингтоном і Москвою завжди здійснювалися за суворими протоколами досвідчених дипломатів. Проте з приходом Трампа ця система "завалилася".

Так, наразі Сполучені Штати не мають посла в Москві чи помічника держсекретаря з європейських і євразійських справ. Єдиний, хто веде перемовини з Росією – Стів Віткофф, який відхилив численні пропозиції ЦРУ про брифінги щодо Росії.

Водночас Держдепартамент США створив невелику групу для допомоги Віткоффу, але, як пише видання, вони ледве отримували звіти про його зустрічі за кордоном.

Як на вибір перемовника вплинув Путін?

За даними джерел ЗМІ, Путін аналізував психологічні портрети людей з оточення Трампа. Диктатор вирішив, що Кіт Келлог не підходить для переговорів з Росією через явну проукраїнську позицію.

Трамп відкрито скептично ставиться до державних інституцій і високо цінує особисту відданість свого давнього друга Віткоффа. Тому його призначення спецпосланцем не стало для Путіна проблемою.

Зазначається, що під час першої зустрічі в Кремлі Путін кілька годин розповідав Віткоффу свою версію російської історії. Таким чином російський диктатор оцінював його готовність приймати російські погляди.

У нагороду за слухання лекцій, йдеться в матеріалі, Віткофф отримав звільнення американського вчителя Марка Фогеля, який чотири роки перебував у російській в'язниці. Це, на думку видання, показало Віткоффу "поступливість" Росії.

Після цього Віткофф зустрічався з Путіним ще п'ять разів. Після кожної із зустрічей він розповідав, як "Росія прагне миру".

Що відомо про перемовини Росії та США?