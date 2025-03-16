Він про це пошкодує, – сенатор Грем пригрозив Путіну

Президент США нещодавно різко змінив риторику та пішов на зближення із Росією. Водночас один із сенаторів пригрозив російському президенту Владіміру Путіну.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловився про лідера Росії Владіміра Путіна. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.

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Він пошкодує про це

Сенатор Грем попередив російського президента. Ймовірно, попередження стосувалось спроб Путіна маніпулювати під час перемовин із США щодо України.

Якщо Путін маніпулює Трампом, він про це пошкодує,

– наголосив сенатор.

За його словами, потрібно укласти угоду, вигідну для сторін, для того, щоб зупинити вбивства. Він висловив переконання, що єдина людина, яка може це зробити – це президент Дональд Трамп.

Раніше Стів Віткофф заявив, що Трамп, Зеленський і Путін хочуть завершення війни, і російський президент зрозумів філософію Трампа.

Трамп очікує завершення війни протягом тижнів, і американська переговорна група зустрінеться з українською та російською сторонами цього тижня.