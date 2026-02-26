Чи причетні США до інциденту у водах Куби: Вашингтон дав відповідь

В адміністрації Дональда Трампа прокоментували інцидент із катером під американським прапором, який увійшов до територіальних вод Куби. Внаслідок цієї події є постраждалі з обох сторін, загинули люди.

Наразі американські посадовці з’ясовують обставини інциденту. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, пише NYT.

Дивіться також Військові США знищили судно наркоторговців у Тихому океані

Як прокоментував інцидент Рубіо?

США розслідують стрілянину на Кубі. За його словами Рубіо, поки що Вашингтон покладається на кубинський уряд у питанні достовірності інформації про подію.

На запитання про те, чи міг інцидент бути пов'язаний зі співробітниками американського уряду або бути виконаний за його указом, він відповів: "Ні".

Водночас у Білому домі також відреагували на інцидент, заявивши, що уряд США не має стосунку до дій судна. Віцепрезидент Джей Ді Венс зазначив, що наразі інформації небагато.

Марко поінформував мене приблизно 15 хвилин тому, але ми не знаємо багато деталей. Сподіваюся, що все не так погано, як ми можемо побоюватися, але я не можу сказати більше, бо просто не знаю більше,

– сказав посадовець.

У Вашингтоні також підкреслили, що проводять перевірку обставин події та встановлюють, хто перебував на борту катера.

Що сталося біля берегів Куби?