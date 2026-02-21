Операція стала частиною ширшої кампанії Вашингтона з протидії транснаціональній наркоторгівлі. Про це повідомляє United States Southern Command.

Що відомо про удар по судну в Тихому океані?

Американські військові повідомили про ліквідацію судна, яке, за їхніми даними, було залучене у перевезенні наркотиків морськими маршрутами через Тихий океан.

Операцію провели в межах міжнародної місії з боротьби з наркокартелями, що активно використовують морські шляхи для доставки контрабанди до Північної Америки.

За офіційною інформацією, військові зафіксували підозрілу активність судна, після чого ухвалили рішення про його знешкодження. Повідомляється, що на борту могла перебувати значна партія наркотичних речовин, які планували доставити до узбережжя США або інших країн регіону.

У Пентагоні наголосили, що операція була спрямована виключно проти злочинної діяльності та не становила загрози для цивільного судноплавства. Військові також оприлюднили відео моменту удару, на якому видно знищення плавзасобу у відкритому морі.

США ліквідувало корабель із наркотиками у Тихому океані. Дивіться відео: United States Southern Command

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm — U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026

Трамп заявив, що США можуть завдати ударів по наркокартелях будь-де