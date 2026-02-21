Операция стала частью более широкой кампании Вашингтона по противодействию транснациональной наркоторговле. Об этом сообщает United States Southern Command.

Масштабы впечатляют: в Украине и Польше накрыли огромную наркоинфраструктуру

Что известно об ударе по судну в Тихом океане?

Американские военные сообщили о ликвидации судна, которое, по их данным, было задействовано в перевозке наркотиков морскими маршрутами через Тихий океан.

Операцию провели в рамках международной миссии по борьбе с наркокартелями, активно использующих морские пути для доставки контрабанды в Северную Америку.

По официальной информации, военные зафиксировали подозрительную активность судна, после чего приняли решение о его обезвреживании. Сообщается, что на борту могла находиться значительная партия наркотических веществ, которые планировали доставить к побережью США или других стран региона.

В Пентагоне отметили, что операция была направлена исключительно против преступной деятельности и не представляла угрозы для гражданского судоходства. Военные также обнародовали видео момента удара, на котором видно уничтожение плавсредства в открытом море.

США ликвидировали корабль с наркотиками у Тихом океане. Смотрите видео: United States Southern Command

On Feb. 20, по указанию #SOUTHCOM командующего Gen. Фрэнсис Л. Донован, Объединенная оперативно-тактическая группа "Южное копье" нанесла смертоносный кинетический удар по судну, управляемому обозначенными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно проходило транзитом вдоль известных.. pic.twitter.com/PzWQFfNgHm - Южное командование США (@Southcom) 21 февраля, 2026

