Готові надати майданчик для переговорів, але є один нюанс: Мадяр висловився про гарантії Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запропонував країну як майданчик для переговорів між Україною та Росією. Будапешт хоч і підтримує гарантії безпеки для Києва, проте має специфічну позицію.

Детальніше свою думку про це Мадяр висловив під час інтерв'ю для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Що відомо про пропозицію Мадяра?

Журналісти запитали угорського прем'єра про те, чи не є достатня кількість озброєння найбільш надійною гарантією безпеки для України.

У відповідь на це Петер Мадяр зауважив, що головною гарантією буде не зброя, а радше колективна політична воля провідних держав.

Я не вважаю, що зброя є гарантією безпеки. Гарантії безпеки може надати лише міжнародне співтовариство. Угорщина не може відігравати тут вирішальну роль; це питання великих держав,

– висловився він.

Водночас Мадяр окреслив кілька напрямів, у яких Будапешт готовий долучитися до процесу врегулювання.

За його словами, Угорщина може надати дипломатичну та гуманітарну підтримку, а також розглядає можливість стати майданчиком для переговорів.

Ці заяви пролунали після його візиту до Берліна, де він зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Під час спільної пресконференції угорський прем'єр підтвердив, що навіть за нового уряду країна не планує постачати Україні зброю чи відправляти військових.

Які умови для співпраці з Україною раніше висував Мадяр?

Угорщина наполягає, щоб Україна виконала 11 вимог, пов'язаних із правами угорської національної меншини на Закарпатті. У Будапешті заявляють, що це є ключовою умовою для нормалізації двосторонніх відносин.

За словами Петера Мадяра, Угорщина очікує гарантій для близько 100 тисяч угорців в Україні, зокрема щодо освіти, використання мови в публічному житті та медіа, а також ширших мовних прав у регіонах їхнього проживання.

Окремо порушується питання політичного представництва та можливих змін у законодавстві. Будапешт також розраховує на продовження переговорів на рівні МЗС і потенційну зустріч лідерів двох держав після завершення технічних консультацій.

При цьому Петер Мадяр готовий до зустрічі із Володимиром Зеленським, щойно будуть досягнуті домовленості щодо нацменшин.