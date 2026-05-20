Україна є жертвою і може захищатися всіма способами, – Петер Мадяр про війну

Угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр 20 травня перебуває у Варшаві, столиці Польщі. Під час спільної пресконференції зі своїм колегою Дональдом Туском він зробив заяву про Україну.

Деталі передає The Guardian. До слова, це перший закордонний візит Мадяра на новій посаді.

Що сказав Петер Мадяр про Україну 20 травня?

Журналіст Telex запитав прем'єра Угорщини, що він думає про позицію поляків щодо можливого завершення російсько-української війни. Мовляв, Польща рішуче підтримує українців збройно та фінансово, а також постійно посилює тиск на Росію, щоб завершити війну.

У відповідь Мадяр згадав, що світ гарантував Україні незалежність та територіальна цілісність за Будапештським меморандумом, підписаним в столиці Угорщини.

В Європейському Союзі є суверенні держави-члени, і вони мають суверенне право вирішувати, яким шляхом йти в певних сферах. Дозвольте мені підкреслити тут, у Варшаві, те, що я вже багато разів говорив: Україна є жертвою (у неспровокованій агресії Росії, – 24 Канал) і має повне право захищати свої територіальний суверенітет і цілісність усіма доступними засобами. Я хочу підкреслити це також тому, що незалежність та територіальна цілісність України були гарантовані Будапештським меморандумом, укладеним у 1994 році. Гарантовані доти, доки вони були гарантовані. До 2014 року,

– сказав Мадяр.



Положення Будапештського меморандуму / Інфографіка "Слово і Діло"

Зверніть увагу! В лютому цього року Володимир Зеленський зауважив: українці нікому не довіряють, бо бачили Будапештський меморандум. Тому гарантії безпеки від інших держав мають бути реалістичними, адже Україна вже віддала ядерну зброю в обмін на папірець. Жодна країна в світі не прийшла на допомогу, коли в 2014 році почалася гібридна війна Росії на Донбасі та відбулася анексія Криму.

Угорський прем'єр закликав якнайшвидше встановити тривале перемир'я.

"Метою кожного, і це може бути єдиною метою, є якнайшвидше досягнення тривалого перемир'я, а потім такого миру, такого тривалого миру, який міжнародні сторони дійсно гарантують", – підкреслив політик.

Також Петер Мадяр нагадав, що був першим євродепутатом, який приїхав до Києва, коли Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у 2024 році.

Своєю чергою Дональд Туск говорив, що Україна дуже зацікавлена у прискоренні переговорів про вступ до ЄС і дуже прагне членства в Європейському Союзі.

Цікаво! 20 травня глава Офісу Президента Кирило Буданов закликав міжнародних партнерів і представників бізнесу допомогти Україні з прискореним вступом до ЄС. "Україна не може чекати на це десятиліттями", – наголосив Буданов. Ішлося про комплексну стратегію економічної трансформації України, яка має сформувати нову економіку нашої держави.

Навіщо Мадяр поїхав саме в Польщу, як розуміти його візит?

Про те, що в разі перемоги на виборах найперше поїде саме в Польщу, Петер Мадяр говорив давно. Для нього це символічна країна, адже лідер партії "Тиса" намагається проводити демократичні реформи в Угорщині за прикладом Польщі.

В угорській політиці є вислів "приїжджає швидкісний потяг з Варшави". Це означає, що угорська політика з часів посткомуністичної трансформації формувалася так, що "польські" зміни незабаром відбувалися в Угорщині. Зараз також прибув потяг з Польщі разом з перемогою "Тиси" в Угорщині. Це означає, що Польща трохи попереду,

– пояснив Мадяр.

Разом з ним до Польщі поїхали шестеро міністрів.

Дональд Туск обіцяє Угорщині допомогу в різних сферах. Наприклад, Польща на 90 відсотків залежала від російської нафти й газу. Для Угорщини енергетична незалежність поки недосяжна. За даними болгарського Центру дослідження демократії (CSD), частка російської нафти в угорському імпорті від початку війни в Україні зросла з 61 до 92 відсотків. Утім, аналітики вказали: альтернативою може стати Адріатичний нафтопровід і хорватський нафтопровід JANAF.

На думку політолога Євгена Магди, глава угорського уряду проводить показові зустрічі в Польщі – зокрема з легендарним лідером профспілки "Солідарність", експрезидентом Польщі Лехом Валенсою. У приході Мадяра до влади експерт вбачає цілу революцію в Угорщині. Віктор Орбан був 16 років при владі, а тому Мадяру важливо показати себе відкритим до змін.

"Дональд Туск повинен сприяти наповненню двосторонніх відносин прагматизмом, з Каролем Навроцьким Мадяр може продемонструвати відданість ідеалам польсько-угорського партнерства, а з Лехом Валенсою обговорити особливості протистояння авторитарному управлінню", – написав Магда.

Символічно, що нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан звільнила з посади посла Угорщини в Польщі – саме перед візитом туди Мадяра. Вона висловилася, що нова ера відносин вимагає іншого підходу.