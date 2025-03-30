"Це атака на суверенітет Угорщини": Сіярто звинуватив Україну в ударах по енергооб'єктах Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаках по нафтопроводу "Дружба" та "пов'язаній з ним інфраструктурі", що нібито є ударом по його країні.

Також міністр зазначив, це спричинило перебої з постачанням російської нафти до Угорщини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Pravda Magyarorszag.

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У чому Сіярто звинувачує Україну

Угорський міністр назвав удари по російських енергетичних об'єктах "атакою на суверенітет Угорщини". За його словами, обстріли з української сторони по нафтопроводу "Дружба" нібито створили загрози для енергетичної безпеки його країни.

Це було проблемою в останні тижні та місяці: українці атакували трубопровід "Дружба" і пов'язану з ним інфраструктуру, внаслідок чого в кількох випадках у нас були перебої з постачанням нафти, навіть на цілі дні. Водночас Сергій Лавров нам також повідомив, що російські ВКС або ППО запобігли атаці безпілотників з України на інфраструктуру "Турецького потоку",

– заявив Петер Сіярто.

За його словами, енергетична безпека є питанням суверенітету, тому будь-які подібні удари Будапешт сприймає як загрозу, наголосивши, що в "американсько-російській угоді було чітко зазначено, що ніяка атака на енергетичну інфраструктуру неприпустима".

"А значить, жодна атака на енергетичну інфраструктуру, яка йде в Угорщину, є неприпустимою", – пояснив проросійський посадовець.

Нагадаємо, що нещодавно Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру України, попри домовленості щодо перемир'я. Унаслідок обстрілу пошкоджено газодобувні потужності. США, які є посередником у переговорах України та Росії, уже знають про цю атаку.