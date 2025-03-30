Также министр отметил, это повлекло перебои с поставками российской нефти в Венгрию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Pravda Magyarorszag.

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В чем Сийярто обвиняет Украину

Венгерский министр назвал удары по российским энергетическим объектам "атакой на суверенитет Венгрии". По его словам, обстрелы с украинской стороны по нефтепроводу "Дружба" якобы создали угрозы для энергетической безопасности его страны.

Это было проблемой в последние недели и месяцы: украинцы атаковали трубопровод "Дружба" и связанную с ним инфраструктуру, в результате чего в нескольких случаях у нас были перебои с поставками нефти, даже на целые дни. В то же время Сергей Лавров нам также сообщил, что российские ВКС или ПВО предотвратили атаку беспилотников из Украины на инфраструктуру "Турецкого потока",

– заявил Петер Сийярто.

По его словам, энергетическая безопасность является вопросом суверенитета, поэтому любые подобные удары Будапешт воспринимает как угрозу, подчеркнув, что в "американо-российском соглашении было четко указано, что никакая атака на энергетическую инфраструктуру недопустима".

"А значит, ни одна атака на энергетическую инфраструктуру, которая идет в Венгрию, недопустима", – объяснил пророссийский чиновник.

Напомним, что недавно Россия осуществила атаку на газовую инфраструктуру Украины, несмотря на договоренности о перемирии. В результате обстрела повреждены газодобывающие мощности. США, которые являются посредником в переговорах Украины и России, уже знают об этой атаке.