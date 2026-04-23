Сіярто каже, що "ніколи не служив" інтересам Росії
23 квітня, 21:22
3

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Петер Сіярто заперечує, що служив інтересам Росії, та називає звинувачення у зраді серйозними.
  • Сіярто вважають головним представником проросійського курсу уряду Угорщини, але він наголошує на "прагматичних відносинах із Росією".
Слухати новину 00:42 хв

Петер Сіярто, що залишає посаду міністра закордонних справ Угорщини, зробив цікаву заяву. Дипломат каже, що він ніколи не служив російським інтересам.

Про це Петер Сіярто сказав у інтерв'ю Telex.

Що сказав Сіярто про зв'язки з Росією?

Міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто запитали, чи можна вважати його діяльність державною зрадою. У відповідь він емоційно відреагував на такі закиди. 

Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією, 
– заявив чиновник. 

Глава угорського МЗС стверджує, що його країна виграла від співпраці з Росією, зокрема завдяки дешевшій енергії. Також він наголосив, що його ображають звинувачення у проросійській позиції, адже він ніколи не служив російським інтересам. 

"Звинувачувати когось у зраді – це дуже серйозна справа", – акцентував Сіярто.

Водночас варто зазначити, що Сіярто вважають одним із ключових представників проросійського курсу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

До речі, голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів в етері 24 Каналу, що Петер Сіярто був правою рукою Москви. На думку експерта, угорському політику не вдасться замісти сліди своєї діяльності. 

Куди зник Петер Сіярто після виборів в Угорщині?

  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зник з публічного простору після виборів, на яких Віктор Орбан зазнав поразки. Сіярто не був присутній під час публічного визнання поразки Орбана і не проявляв активності у соцмережах деякий час.

  • Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр пізніше розповів, що Сіярто з'явився у МЗС, де нібито знищує документи щодо санкцій у шредері. Угорські ЗМІ також публікували фото, де Сіярто проходить біля будівлі Міністерства закордонних справ і торгівлі.

  • Уже 16 квітня журналістам Telex вдалося "спіймати" Сіярто у місті Дунакесі. Той якраз займався спортом – робив пробіжку.

Пов'язані теми:

Угорщина Європа Росія Петер Сіярто