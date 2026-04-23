Сіярто каже, що ніколи не служив інтересам Росії

Петер Сіярто, що залишає посаду міністра закордонних справ Угорщини, зробив цікаву заяву. Дипломат каже, що він ніколи не служив російським інтересам.

Про це Петер Сіярто сказав у інтерв'ю Telex.

Що сказав Сіярто про зв'язки з Росією?

Міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто запитали, чи можна вважати його діяльність державною зрадою. У відповідь він емоційно відреагував на такі закиди.

Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією,

– заявив чиновник.

Глава угорського МЗС стверджує, що його країна виграла від співпраці з Росією, зокрема завдяки дешевшій енергії. Також він наголосив, що його ображають звинувачення у проросійській позиції, адже він ніколи не служив російським інтересам.

"Звинувачувати когось у зраді – це дуже серйозна справа", – акцентував Сіярто.

Водночас варто зазначити, що Сіярто вважають одним із ключових представників проросійського курсу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

До речі, голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів в етері 24 Каналу, що Петер Сіярто був правою рукою Москви. На думку експерта, угорському політику не вдасться замісти сліди своєї діяльності.

