Сіярто каже, що ніколи не служив інтересам Росії
- Петер Сіярто заперечує, що служив інтересам Росії, та називає звинувачення у зраді серйозними.
- Сіярто вважають головним представником проросійського курсу уряду Угорщини, але він наголошує на "прагматичних відносинах із Росією".
Петер Сіярто, що залишає посаду міністра закордонних справ Угорщини, зробив цікаву заяву. Дипломат каже, що він ніколи не служив російським інтересам.
Про це Петер Сіярто сказав у інтерв'ю Telex.
Що сказав Сіярто про зв'язки з Росією?
Міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто запитали, чи можна вважати його діяльність державною зрадою. У відповідь він емоційно відреагував на такі закиди.
Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією,
– заявив чиновник.
Глава угорського МЗС стверджує, що його країна виграла від співпраці з Росією, зокрема завдяки дешевшій енергії. Також він наголосив, що його ображають звинувачення у проросійській позиції, адже він ніколи не служив російським інтересам.
"Звинувачувати когось у зраді – це дуже серйозна справа", – акцентував Сіярто.
Водночас варто зазначити, що Сіярто вважають одним із ключових представників проросійського курсу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
До речі, голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа розповів в етері 24 Каналу, що Петер Сіярто був правою рукою Москви. На думку експерта, угорському політику не вдасться замісти сліди своєї діяльності.
Куди зник Петер Сіярто після виборів в Угорщині?
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зник з публічного простору після виборів, на яких Віктор Орбан зазнав поразки. Сіярто не був присутній під час публічного визнання поразки Орбана і не проявляв активності у соцмережах деякий час.
Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр пізніше розповів, що Сіярто з'явився у МЗС, де нібито знищує документи щодо санкцій у шредері. Угорські ЗМІ також публікували фото, де Сіярто проходить біля будівлі Міністерства закордонних справ і торгівлі.
Уже 16 квітня журналістам Telex вдалося "спіймати" Сіярто у місті Дунакесі. Той якраз займався спортом – робив пробіжку.