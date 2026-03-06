Уряд Орбана закликає підписувати петицію проти України після викрадення інкасаторів Ощадбанку

Угорський уряд закликає своїх громадян підписати петицію, спрямовану проти фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу на наступні роки.

Про це свідчить публікація угорського уряду у Facebook.

Що відомо про нову петицію в Угорщині?

Згідно з оприлюднено. інформацією, відповідну петицію нібито вже підписали понад мільйон людей.

Протягом останніх тижнів Україна запровадила нафтову блокаду Угорщини. Скажімо "ні" нафтовій блокаді, фінансуванню війни та підвищенню цін на комунальні послуги,

– ідеться у публікації.

Нагадаємо, ще у січні 2026 року оприлюднили текст цієї петиції та ілюстрацію, на якій зображені президент Володимир Зеленський із простягнутою руко, Урсула фон дер Ляєн та лідер Європейської народної партії Манфред Вебер.



Ілюстрація петиції / Скриншот 24 Каналу

Згідно з текстом петиції, у найближчі 4 роки Європейський Союз прагне взяти до блоку Україну, якій, як новому члену, виплатять 800 мільярдів доларів, що, як залякує угорський уряд, негативно вплине на життя їхніх громадян.

Петиція передбачає 3 пункти: "Я проти подальшого фінансування російсько-української війни!", "Я проти того, щоб ми фінансували українську державу в наступні 10 років!", "Я проти підвищення комунальних тарифів через війну!".

Нагадаємо, що правоохоронці Угорщини неочікувано затримали два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку, у яких перебувало 7 працівників банку. Вони перевозили велику суму іноземної валюти й цінностей з Австрії.

Про яку "нафтову блокаду" йдеться?