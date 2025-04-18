Експерекладачка Путіна стала радницею глави ПА ОБСЄ на міжнародній зустрічі, – ЗМІ

Президентка Парламентської Асамблеї ОБСЄ Піа Каума взяла участь у засіданні Міжпарламентського союзу в Узбекистані. Її супроводжувала колишня перекладачка Владіміра Путіна Дарія Боярська.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

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Чому радницею Кауми стала експерекладачка Путіна

На засіданні Міжпарламентського союзу, що відбулася в Узбекистані, Каума була присутня як очільниця Парламентської асамблеї ОБСЄ та депутатка від фінської Національної коаліційної партії.

Водночас її радницею була представлена Дарія Боярська – колишня співробітниця МЗС Росії, яка раніше була перекладачкою Путіна.

З Каумою на захід прибула команда з п’яти представників ОБСЄ, однак лише Боярська була радницею

Під час зустрічі Каума також потисла руку представникові російської делегації Константіну Косачову, чим порушила багаторічну ізоляцію представників Росії в ОБСЄ.

Пізніше Каума прокоментувала ситуацію, пояснивши, що призначення Боярської асистенткою було ініціативою Секретаріату Генасамблеї ОБСЄ "відповідно до звичайної практики". Вона також запевнила, що радниця не брала участі в обговореннях і "не відігравала жодної політичної ролі".

Нагадаємо, що 11 березня генсек ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу відвідав Москву, де зустрівся з російським міністром закордонних справ Сєргеєм Лавровим. На спільній пресконференції Сінірліоглу заявив, що Росія є "дуже важливим партнером" для організації.