Сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Смотрите также Представитель Чехии читал книгу о предстоящем суде над Путиным во время выступления Лаврова в ОБСЕ

Почему советницей Каумы стала экс-перводчица Путина

На заседании Межпарламентского союза, состоявшейся в Узбекистане, Каума присутствовала как глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ и депутат от финской Национальной коалиционной партии.

В то же время ее советницей была представлена Дарья Боярская – бывшая сотрудница МИД России, которая ранее была переводчицей Путина.

С Каумой на мероприятие прибыла команда из пяти представителей ОБСЕ, однако только Боярская была советницей

Во время встречи Каума также пожала руку представителю российской делегации Константину Косачеву, чем нарушила многолетнюю изоляцию представителей России в ОБСЕ.

Позже Каума прокомментировала ситуацию, объяснив, что назначение Боярской ассистенткой было инициативой Секретариата Генассамблеи ОБСЕ "в соответствии с обычной практикой". Она также заверила, что советник не участвовала в обсуждениях и "не играла никакой политической роли".

Напомним, что 11 марта генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетил Москву, где встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На совместной пресс-конференции Синирлиоглу заявил, что Россия является "очень важным партнером" для организации.