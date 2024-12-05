Министр иностранных дел Чехии покинул зал, а представитель ведомства читал книгу о суде над российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию спикера чешского МИД в соцсети Х.

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Что известно о ситуации

Представитель министерства иностранных дел Чехии Даниэль Драке обнародовал фото, на котором видно как он читает книгу "Суд над Владимиром Путиным", автором которой является юрист Джеффри Робертсон. Сзади виднеется экран с демонстрацией выступления российского представителя Сергея Лаврова.

Пока министр иностранных дел России произносил свою речь в ОБСЕ, мой шеф, министр Ян Липавский, вышел из комнаты, поэтому я воспользовался свободным временем и почитал обязательную литературу,

– объясняет Драке свой поступок.

Напомним, недавно стало известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Перед этим, в конце своего выступления, он назвал Лаврова военным преступником.

Вслед за Сибигой покинули зал министры иностранных дел Польши и Чехии – Радослав Сикорский и Ян Липавский, которые ранее заявили, что не будут слушать выступление Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ.