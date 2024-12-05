Міністр закордонних справ Чехії залишив залу, а речник відомства читав книгу про суд над російським диктатором Владіміром Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію спікера чеського МЗС у соцмережі Х.

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Що відомо про ситуацію

Речник міністерства закордонних справ Чехії Даніель Драке оприлюднив фото, на якому видно як він читає книгу "Суд над Володимиром Путіним", автором якої є юрист Джеффрі Робертсон. Ззаду видніється екран з демонстрацією виступу російського представника Сергія Лаврова.

Доки міністр закордонних справ Росії виголошував свою промову в ОБСЄ, мій шеф, міністр Ян Ліпавський, вийшов з кімнати, тож я скористався вільним часом і почитав обов’язкову літературу,

– пояснює Драке свій вчинок.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга залишив залу пленарних засідань ОБСЄ перед виступом міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Перед цим, наприкінці свого виступу, він назвав Лаврова воєнним злочинцем.

Слідом за Сибігою покинули зал міністри закордонних справ Польщі та Чехії – Радослав Сікорський та Ян Ліпавський, які раніше заявили, що не будуть слухати виступ Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.