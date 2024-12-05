Низка делегацій різних країн вчинили демарш перед його виступом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британське агентство Reuters.

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Як відреагували на Лаврова у ЄС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, за даними ворожих пропагандистських ЗМІ, приземлився в столиці Мальти Валлетті пізно ввечері в середу, 4 грудня. Таким чином це став його перший візит до країни Європейського союзу після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Раніше Радослав Сікорський заявляв, що бойкотуватиме Лаврова на засіданні ОБСЄ і що не сидітиме з ним за одним столом. Так і сталося, після того, як глава МЗС України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед початком виступу Лаврова.

Відомо, що до нього доєдналися низка країн. Разом із ним залу покинули представники делегацій Грузії, Чехії, Румунії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії.

Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі "Європейській правді" уточнив, що Чехія, Польща, Латвія та Грузія вчинили демарш на рівні очільників міністерств закордонних справ, Румунія та Естонія – на рівні дипломатів нижчого рангу, Литва не була присутня на засіданні ОБСЄ.

До речі, вже повідомляли, що Андрій Сибіга наприкінці свого виступу, як передає Міністерство закордонних справ України, назвав Лаврова воєнним злочинцем. За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.