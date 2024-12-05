Очільник МЗС наголосив, що ворог насправді не бажає миру, а продовжує тероризувати українців ракетними атаками та ядерною небезпекою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на промову Андрія Сибіги.

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Засідання Ради міністрів в Республіці Мальта пройшов у річницю підписання Будапештського меморандуму. Андрій Сибіга зазначив, що 30 років тому Україна очікувала поваги до територіальної цілісності та права вільно обирати своє майбутнє. Але натомість зазнала жорстокої агресії Росії, яка виправдовує свої дії так званими "законними інтересами безпеки".

Коли росіяни кажуть, що хочуть миру, вони брешуть. Вони говорять про переговори лише для того, щоб відвернути увагу від того, що вони насправді роблять. Подивіться на їхні дії, а не на їхні слова. Насправді Росія продовжує розширювати війну,

– сказав Сибіга.

За словами голови МЗС України, дії Росії вимагають рішучої відповіді. Закордонні партнери повинні не вірити брехливим словам Росії, а робити все можливе для притягнення агресора до відповідальності.

"Ми побачили справжній російський мирний план. Ми бачили його в Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших місцях. Коли росіяни кажуть "мир", вони мають на увазі вбитих українських цивільних, масові поховання та зруйновані дощенту міста. Українських дітей відправляють у російські сім'ї та дають їм російські імена. Фільтрація, розстрільні списки, насильницька русифікація та асиміляція. Ми ніколи не погодимося на такий мир" – додав Андрій Сибіга.

Під час свого виступу він також зазначив, що для досягнення миру необхідно, щоб Росія завершила бойові дії, сірі зони були ліквідовані, а Україна стала частиною євроатлантичної спільноти.

Нагадаємо, раніше Андрій Сибіга заявляв, що Україна не наполягає на негайному вступі до НАТО, допоки на її території йде війна.