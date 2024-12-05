Глава МИД подчеркнул, что враг на самом деле не желает мира, а продолжает терроризировать украинцев ракетными атаками и ядерной опасностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на речь Андрея Сибиги.

Читайте также Украина готова немедленно провести выборы после достижения справедливого мира, – Ермак

Заседание Совета министров в Республике Мальта прошло в годовщину подписания Будапештского меморандума. Андрей Сибига отметил, что 30 лет назад Украина ожидала уважения к территориальной целостности и права свободно выбирать свое будущее. Но вместо этого подверглась жестокой агрессии России, которая оправдывает свои действия так называемыми "законными интересами безопасности".

Когда россияне говорят, что хотят мира, они врут. Они говорят о переговорах только для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они на самом деле делают. Посмотрите на их действия, а не на их слова. На самом деле Россия продолжает расширять войну,

– сказал Сибига.

По словам главы МИД Украины, действия России требуют решительного ответа. Зарубежные партнеры должны не верить лживым словам России, а делать все возможное для привлечения агрессора к ответственности.

"Мы увидели настоящий российский мирный план. Мы видели его в Буче, Мариуполе, Изюме и других местах. Когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и разрушенные до основания города. Украинских детей отправляют в российские семьи и дают им российские имена. Фильтрация, расстрельные списки, насильственная русификация и ассимиляция. Мы никогда не согласимся на такой мир" – добавил Андрей Сибига.

Во время своего выступления он также отметил, что для достижения мира необходимо, чтобы Россия завершила боевые действия, серые зоны были ликвидированы, а Украина стала частью евроатлантического сообщества.

Напомним, ранее Андрей Сибига заявлял, что Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, пока на ее территории идет война.