Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу МЗС. Перед цим, наприкінці свого виступу, як передає відомство, він назвав Лаврова воєнним злочинцем.

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Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.

Зокрема, на кадрах, які опублікувало МЗС, видно, що слідом за Сибігою покидають зал міністри закордонних справ Польщі та Чехії – Радослав Сікорський та Ян Ліпавський, які раніше заявили, що не будуть слухати виступ Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.

Чому Лавров на ОБСЄ

Відомо, що Лавров, хоч і перебуває під санкціями ЄС, але бере участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті. Це перша його поїздка у країну ЄС за час повномасштабної війни.

За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.