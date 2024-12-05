Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу МЗС. Перед цим, наприкінці свого виступу, як передає відомство, він назвав Лаврова воєнним злочинцем.
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Слідом за міністром закордонних справ України залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів.
Зокрема, на кадрах, які опублікувало МЗС, видно, що слідом за Сибігою покидають зал міністри закордонних справ Польщі та Чехії – Радослав Сікорський та Ян Ліпавський, які раніше заявили, що не будуть слухати виступ Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ.
Чому Лавров на ОБСЄ
Відомо, що Лавров, хоч і перебуває під санкціями ЄС, але бере участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті. Це перша його поїздка у країну ЄС за час повномасштабної війни.
За інформацією ЗМІ, Лавров братиме участь в обіді в перший день засідання ОБСЄ, але не буде присутній на вечері, темою якої буде російська агресія проти України.