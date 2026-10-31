"Підготовка до торгівлі з РФ": як адміністрація Трампа тисне на Литву через білоруський поташ

Адміністрація Дональда Трампа змушує Литву відкрити порти для транзиту білоруського поташу в обхід санкцій Євросоюзу. Подібні вимоги є підготовкою до налагодження майбутньої торгівлі не лише з Мінськом, а й із Москвою.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

Торговельний трамплін для Кремля

За його словами, Вашингтон прагне зменшити залежність від постачань добрив із Канади та скоротити фінансові витрати для власних фермерів. Проте такий тиск на балтійських союзників свідчить про кардинальну зміну зовнішньополітичних пріоритетів Білого дому.

Експерт переконаний, що публічні заяви про труднощі аграрного сектору в США покликані створити підґрунтя для майбутніх угод із державами-агресорками.

Я не виключаю, що оця історія з країнами Балтії та оці заяви – це підготовка до наступних бізнесових моментів між Сполученими Штатами, можливо, Білоруссю, але й не виключено, що на перспективу з Російською Федерацією. Зараз починають вкидати в американський інформаційний простір тезу про те, що американські фермери страждають без добрив,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Аналітик звернув увагу на те, що Білорусь традиційно використовується як своєрідний торговельний трамплін. До того ж цей регіон залишається в зоні геополітичних інтересів Китаю, а будь-які поступки руйнують санкційну дисципліну Європейського Союзу. Вимога послабити обмеження щодо прямого союзника Кремля несе суттєві ризики для загальної безпеки Європи та безпосередньо шкодить інтересам України.

Зауважте! До запровадження санкцій Білорусь була важливим постачальником калію для США. У 2017 – 2021 роках країна в середньому продавала американським покупцям близько 635 тисяч тонн калію на рік.

Що відомо про експорт білоруського калію

Раніше стало відомо, що після пом'якшення американських санкцій перше судно з 30 тисячами тонн білоруських калійних добрив уже успішно доправили до США.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти Білорусі після президентських виборів 2020 року, які Вашингтон назвав сфальсифікованими, та жорсткого придушення протестів режимом Олександра Лукашенка. У 2021 році американські санкції поширилися, зокрема, на державного виробника калію "Білоруськалій".



