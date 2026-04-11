Готуються до війни: Британія оновлює секретний план мобілізації, – Sky News

У Великій Британії розробляють оновлену версію урядового плану підготовки до війни, який охопить не лише армію, а й цивільний сектор. Документ передбачає адаптацію країни до можливого конфлікту з урахуванням сучасних загроз.

Велика Британія працює над оновленням урядового плану підготовки до війни, який охоплюватиме як військові структури, так і цивільне населення, промисловість і критичну інфраструктуру. Про це пише Sky News.

Що відомо про підготовку Великої Британії до війни?

Йдеться про модернізовану версію так званого "Government War Book" – системи планування, що існувала ще з часів Першої світової війни. Документ містив детальні інструкції щодо мобілізації країни в умовах війни, включно із закриттям шкіл, перепрофілюванням лікарень, нормуванням продуктів і навіть збереженням національних цінностей.

За словами Найтона, новий план враховуватиме сучасні реалії – інфраструктуру, технології та загрози, включно з гібридними атаками. Він наголосив, що підготовка до конфлікту має включати не лише військовий, а й цивільний компонент.

Окремо він зазначив, що погроза Лондона перехоплювати танкери так званого "тіньового флоту" Росії вже впливає на дії Москви. Російська сторона змушена супроводжувати такі судна або змінювати маршрути, хоча фактичних захоплень кораблів британськими силами поки не було.

Водночас британські збройні сили стикаються з проблемами через багаторічне недофінансування після завершення Холодної війни. Прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП, однак лише до 2035 року. Крім того, уряд досі не оприлюднив 10-річний план інвестицій у оборону, що створює невизначеність для військової промисловості країни.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу розповів, що НАТО готується до можливого протистояння з Росією. Він зазначив, що Росія може розглядати Сувальський коридор як можливу ціль для дій проти країн Балтії.

