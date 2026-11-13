"Підхід ображеного школяра": політолог оцінив політику Трампа та ризики для Києва

Політолог Олексій Гарань проаналізував зовнішню політику Дональда Трампа та загрози для України. Експерт назвав стиль американського лідера підходом ображеного школяра та пояснив його прагнення.

В ефірі 24 Каналу аналітик зауважив, що президент США має доволі схематичне розуміння глобальних процесів, а його власні інтереси часто не збігаються з національними інтересами Сполучених Штатів. За його словами, Трампом керують фінансові питання та власні амбіції, адже він прагне здобути Нобелівську премію миру.

Що стоїть за рішеннями Трампа

У нього підхід такого ображеного школяра на все. У голові щось записано, якісь уривки невивченого завдання, і він малює собі картини та заговори проти себе. Трампа турбують гроші та його захмарне его – він хоче отримати Нобелівську премію миру,

– наголосив політолог.

Олексій Гарань підкреслив, що американському лідеру комфортно взаємодіяти з диктаторами, зокрема з Владіміром Путіним та Кім Чен Ином, оскільки він переконаний, що вони ставляться до нього з повагою. Попри таку специфіку, українській стороні доведеться шукати спільну мову з його адміністрацією.

Нам із Трампом ще два роки жити. Демократи можуть його обмежувати насамперед бюджетом, оскільки для подолання вето потрібні дві третини голосів, яких вони не мають. Вони можуть урізати воєнний бюджет чи викликати урядовців на слухання,

– пояснив експерт.

Олексій Гарань проаналізував особливості зовнішньої політики Дональда Трампа: відео

Головні виклики для Києва

Основна загроза для української влади полягає в ризику бути втягнутою у внутрішні політичні баталії США. Києву вкрай важливо втримати двопартійну підтримку як серед республіканців, так і серед представників Демократичної партії.

Крім того, фахівець наголосив на необхідності якнайшвидшого призначення посла України у Вашингтоні та американського посла в Києві, що допоможе зберігати дипломатичний контроль під час криз.

Раніше дипломати попереджали, що баланс сил у Вашингтоні переходить у фазу затяжного протистояння, де Білий дім та законодавці блокуватимуть ініціативи одне одного.