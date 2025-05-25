Росія може напасти на НАТО: в Німеччині вживають заходів для захисту

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що до 2030 року Росія може здійснити напад на країни НАТО. Кремль не готовий до довгострокового миру, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Про це пише 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Росія можливо скоїть напад на НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що російський диктатор Володимир Путін може не зупинитися на Україні. Його наступною ціллю може бути НАТО. Так глава міністерства оборони закликав збільшити кількість військових резервістів та готуватися до можливого нападу.

Ми розуміємо рівень загрози з боку Росії – початок 2030-х років. Це не означає, що вона обов'язково це зробить. Але на той час казарми, інструктори та озброєння вже мають бути готові,

– зазначив Пісторіус.

В інтерв'ю глава Міноборони Німеччини також сказав про допомогу Україні. За його словами, надані Німеччиною системи на кшталт IRIS-T щодня рятують життя. Пісторіус також зазначив, що він завжди хотів, щоб Росія знала про підтримку України з боку Німеччини.

"Путін прекрасно розуміє масштаб наших дій і те, що ми не здаємося. У нової коаліції є чітка установка – не зупинятися. Але ми не будемо розкривати конкретні цифри до початку бюджетних обговорень у Бундестазі" – сказав посадовець.

Крім цього, міністр оборони Німеччини заявив, що Німеччина зможе відправити в Україну свої війська лише після схвалення Бундестагу, яке можливе за рішення ЄС, НАТО або ООН. Але об'єднання поки що не мають таких ініціатив.