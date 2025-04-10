Глава Пентагону Гегсет усе ж братиме участь в засіданні "Рамштайну", але є нюанс, – Defense News

Міністр оборони США Піт Гегсет усе ж буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України, відомої також як "Рамштайн". Однак глава Пентагону буде на зустрічі не наживо, а в онлайн-форматі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense News.

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Що відомо про участь Гегсета у "Рамштайні"

Наступне засідання Контактної групи з питань оборонної підтримки України відбудеться в п’ятницю, 11 квітня, у Брюсселі під головуванням Великої Британії та Німеччини. Раніше повідомлялося, що міністр Гегсет узагалі не братиме в ньому участі.

Втім, за словами європейських та американських чиновників, навіть онлайн-присутність міністра на "Рамштайні" є кращою за повну відмову. Водночас вони надавали б перевагу його особистій участі та загалом залишаються настороженими щодо рівня відданості США справі підтримки України та безпеки Європи в цілому.

Крім того, очікується, що на саміті особисто буде присутній генерал Крістофер Каволі, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі. Також участь візьме генерал Кертіс Баззард, очільник окремої групи з координації безпекової допомоги Україні.

До слова, раніше журналісти CNN писали, що Піт Гегсет, ймовірно, не відвідає наступне засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі. Це було б першим випадком за 3 роки, коли представника Міноборони США не було б на зустрічі.