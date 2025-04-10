Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.

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Что известно об участии Хегсета в "Рамштайн"

Следующее заседание Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины состоится в пятницу, 11 апреля, в Брюсселе под председательством Великобритании и Германии. Ранее сообщалось, что министр Хегсет вообще не будет принимать в нем участия.

Впрочем, по словам европейских и американских чиновников, даже онлайн-присутствие министра на "Рамштайн" лучше полного отказа. В то же время они предпочли бы его личное участие и в целом остаются настороженными относительно уровня преданности США делу поддержки Украины и безопасности Европы в целом.

Кроме того, ожидается, что на саммите лично будет присутствовать генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Также участие примет генерал Кертис Баззард, глава отдельной группы по координации безопасности помощи Украине.

К слову, ранее журналисты CNN писали, что Пит Хегсет, вероятно, не посетит следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. Это было бы первым случаем за 3 года, когда представителя Минобороны США не было бы на встрече.