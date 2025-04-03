Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Эту информацию изданию предоставили американские официальные лица, знакомые с этим вопросом.

Интересно Хегсет попал в скандал: глава Пентагона привел свою жену на засекреченные встречи, – WSJ

Почему Хегсет не поедет на встречу "Рамштайн"

Журналисты пишут, что в течение нескольких месяцев США неуклонно отходят от группы, которую основал бывший министр обороны Ллойд Остин в 2022 году после вторжения России в Украину. Это было способом для десятков стран оптимизировать доставку военного оборудования для нужд ВСУ.

В то время как Остин или другой высокопоставленный чиновник Пентагона всегда председательствовал на ежемесячных заседаниях группы, Хегсет уступил эту роль Соединенному Королевству в последние месяцы.

Хегсет присутствовал на заседании Контактной группы в феврале в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где он сказал союзникам, что США больше не будут гарантом европейской безопасности и что "очень маловероятно", что Украина когда-нибудь присоединится к НАТО.

К слову, первыми о том, что Пит Хегсет может пропустить встречу в формате "Рамштайн" сообщило издание Defense News. Там соберутся представители 50 стран, а председательствовать будут Германия и Великобритания.